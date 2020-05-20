وفاة 4 أطفال ونقل الأب والأم إلى المستشفى جراء سقوط سيارتهم في مشروع مائي جنوبي كركوك

2020/05/20 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأربعاء (20 أيار 2020)، بغرق سيارة تعود لعائلة مكونة من ستة أشخاص ...





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