بالصور.. قطع طريق ستراتيجي في ديالى للمطالبة بوضع الحلول للخروقات الامنية

2020/05/20 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

قطع متظاهرون في محافظة ديالى، الاربعاء (20 أيار 2020)، طريقاً استراتيجياً شمال شرق المحافظة، للمطالبة بمعالجة الخروقات الامنية.

وقال سالم الكروي أحد المتظاهرين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، خرجوا بتظاهرة سلمية، وقطعوا طريق بعقوبة- خانقين قرب جلولاء للمطالبة بمعالجة ملف الخروقات الامنية ودعم القواطع الساخنة".

واضاف الكروي، أن "قطع الطريق، رسالة شعبية بضرورة انتباه بغداد لأوضاع محافظة ديالى الامنية وسبل دعمها".

وكانت بعقوبة والمقدادية والخالص، قد شهدت في وقت سابق من اليوم، تظاهرات سلمية للمطالبة بمعالجة ملف الخروقات الامنية في محافظة ديالى.

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأربعاء (20 أيار 2020)، بغرق سيارة تعود لعائلة مكونة من ستة أشخاص بعد سقوط سيارتهم في مشروع داقوق المائي جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عائلة مكونة من ستة أشخاص،

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (20 أيار 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت الى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول

بغداد اليوم-ديالى

تظاهر العشرات، وسط مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، الأربعاء، للمطالبة بمعالجة الخروقات الأمنية.

وقال منتظر حسن احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي ديالى، من اغلب المناطق، خرجوا في تظاهرة سلمية في

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