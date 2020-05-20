مالية البرلمان تكشف عن نقص في مدخولات الدولة وتضع شرطاً لسد رواتب الموظفين

2020/05/20 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة النيابية المالية النيابية، الأربعاء (20 أيار 2020)، عن قانون لسد العجز في الموازنة، ف...





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