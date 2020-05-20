ما هو مصير المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في حكومة الكاظمي؟

2020/05/20 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، الاربعاء, المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي اسسه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بـ”البدعة”، فيما طالبت رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بالغائه لكونه جسم غريب في المنظومة الرقابية التشريعية والتنفيذية .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة /، إن “جهاز مكافحة الفساد الذي […]

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