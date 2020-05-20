2020/05/20 | 12:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرو الديوانية الجدد يحولون تظاهرتهم الى اعتصام امام التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاضرو الديوانية الجدد يحولون تظاهرتهم الى اعتصام امام التربية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاضرو الديوانية الجدد يحولون تظاهرتهم الى اعتصام امام التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).