وزير العمل : شمول ٢٥٠ الف عامل بالضمان الاجتماعي خلال العام الحالي

2020/05/20 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير العمل عادل الركابي عزم الوزارة شمول ٢٥٠ الف عامل بالضمان الاجتماعي خلال العام ٢٠٢٠ وقال في بيان مقتضب اليوم الاربعاء، ان “عدد العمال المشمولين بالتقاعد والضمان الاجتماعي سيصبح ٥٠٠ الف عامل”.

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