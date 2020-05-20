بودرة جونسون للأطفال تُحال للتقاعد.. ما علاقة منتجاتها بالمواد المسرطنة؟

2020/05/20 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة جونسون آند جونسون، اليوم الأربعاء، التوقف عن بيع مسحوق «بيبي باودر» الذي تنتجه الشركة للأطفال، في الولايات المتحدة وكندا، بعد سنوات من النزاعات القضائية التي ألزمتها بدفع مليارات الدولارات كتعويضات.وذكرت الشركة العملاقة في تجارة منتجات الرعاية الصحية أنها ستوقف في الأشهر المقبلة مبيعات المسحوق، التي تشكل نحو 0.5% من […]

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