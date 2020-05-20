نائب: ارسال أسماء الوزارات الشاغرة ستكون أساس عقد جلسة للبرلمان

2020/05/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الأربعاء، أن ارسال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة ستكون أساس عقد جلسة لمجلس النواب.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة كاساس لعقد الجلسة”.ورجح أن “يصدر رئيس المجلس قرار بعقد […]

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