الصحة توافق على اجراء الامتحانات التمهيدية بتوافر هذا الشرط ..(وثيقة )

2020/05/20 | 12:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة موافقتها على اجراء الامتحانات في موعدها المقرر ، شرط اجراء فحوصات سريرية يومية للمشاركين بالامتحانات.

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