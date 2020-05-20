2020/05/20 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث حدت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا من ارتفاع الأسعار.وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بواقع 10 سنتات إلى 34.75 دولار للبرميل.وجاء ارتفاع عقود “برنت” خلافا للخام الأمريكي الخفيف، الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار نفط برنت تحقق ارتفاعًا طفيفًا لليوم الخامس على التوالي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار نفط برنت تحقق ارتفاعًا طفيفًا لليوم الخامس على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).