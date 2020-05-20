مقتطفات من رسالة لينين الى قادة ثورة العشرين في النجف . - فلاديمير لينين

2020/05/20 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاديمير_لينين مقتطفات من رسالة لينين الى قادة ثورة العشرين في النجف ...حيث جرت مراسلات بينهم وبين الأممية الشيوعية حيث ارسلت رسائل القادة العراقيين عن طريق القنصل الروسي في طهران وادناه مقتطف من رد لينين على رسالتهم ......قرأت رسالتكم باهتمام عميق .



ان قصة استعباد بلاد الرافدين المأساوية تكشف .في غاية الوضوح السياسة المرائية الغادرة التي تنتهجها الحكومة الانكليزية .ولكن في اي مكان تصرفت الأمبريالية البريطانية خ ......





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