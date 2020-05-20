2020/05/20 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (ملاحظات عابرة حول حملة الاسلام السياسي على رفع علم المثليين)رفع الخزعلي والعامري، ومن قبلهم مقتدى الصدر ومعهم اطياف من تيارات الاسلام السياسي وشخصياته، عقيرتهم احتجاجاً على قيام "بعثة الاتحاد الاوربي" في العراق برفع علم المثليين في بغداد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية المصادف (17 ايار).



لو جرى هذا الصخب في بلد مثل عمان، البحرين، الاردن او غيرها، من الممكن ان يفهم المرء هذا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أللقتلة حق بان يقرروا مايجب او ما لا يجب ان يكون عليه المجتمع؟! - فارس محمود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أللقتلة حق بان يقرروا مايجب او ما لا يجب ان يكون عليه المجتمع؟! - فارس محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).