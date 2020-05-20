2020/05/20 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة حين تبلغ روايتُك مرحلة ال...



PDF مع دار النشر، تضحى تحت الطبع...ما السر إذا قمتَ بسحبها وامتنعتً عن نشرها مع هذه الدار..؟في العلاقة الجدلية، بين الأدب والأديب، وتحديدًا بين الرواية والروائي، نسيجٌ معقد تتداخل فيه الكتابة التعبيرية والتصويرية للحياة، دون تحفظ ورقابة ذاتية، ومن غير اعتبار للموروث والغيبيات، هذا إذا أريد أن يكون النتاج الأدبي يُولد طبيعيًا ومن رحم الواقع ودون زخرفة وحدود واقصاءا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (PDF الرواية والمثلث المُحرم...! - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (PDF الرواية والمثلث المُحرم...! - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).