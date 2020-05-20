2020/05/20 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاربعاء ، أنه ليس هناك متسع من الوقت للخوض في ملف الدرجات الخاصة، مبينا أن مجلس النواب منشغل حاليا بظروف البلاد الصحية والاقتصادية الحرجة.وقال العميري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البحث في ملف التصويت على الدرجات الخاصة خلال الفترة الراهنة امر مستبعد نظرا لظروف البلاد”.وأضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تعيق البرلمان من فتح ملف الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تعيق البرلمان من فتح ملف الدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).