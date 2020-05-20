تطبيعية الكرة تخاطب فيفا لتمديد فترة عملها

2020/05/20 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” من اجل تمديد فترة عملها.وقال مصدر في الهيئة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خاطبت الاتحاد الدولي فيفا من أجل الحصول على تمديد لعملها”.وتابع ان “الهيئة بينت انها لم تستطع تسيير العمل بالفترة الماضية بالشكل المخطط […]

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