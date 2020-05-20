تمديد ساعات رفع حظر التجوال يومي الاربعاء والخميس في ديالى

2020/05/20 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الاربعاء، عن تمديد ساعات رفع حظر التجوال الى السابعة مساءً في يومي الأربعاء والخميس.وقال الشمري في بيان تلقت/ المعلومة/ نسخة منه،انه” قرر تمديد رفع حظر التجوال في كل مدن ديالى من الخامسة مساءا الى السابعة مساءا يومي الاربعاء والخميس من اجل اعطاء فرصة اكبر للعوائل […]

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