2020/05/20 | 12:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع فيديو لمفرزة امنية تعتدي على مواطن والداخلية تدخل على الخط

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