2020/05/20 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ناطقة باسم مجموعة “فورد” لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي في مصنع للشركة في ولاية ميشيغن من المقرر أن يزوره الرئيس الامريكي دونالد ترامب غدا الخميس.وأضافت المتحدثة اليوم الأربعاء، أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي لترامب وضع القناع أم لا، علما أنه يرفض وضع القناع في العلن، رغم توصيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيضع ترامب قناعا خلال زيارته مصنعا لفورد غدا؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيضع ترامب قناعا خلال زيارته مصنعا لفورد غدا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).