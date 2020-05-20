ضبط معمل للعبوات الناسفة بعملية استباقية غربي الرمادي

2020/05/20 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية ،الاربعاء، بضبط معمل للعبوات الناسفة بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الثامن وقوة من فوج طوارئ 23 تمكنت من ضبط مخبأ يحوي على 34 غالون مفخخ سعة 20 […]

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