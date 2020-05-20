توضيح بشأن الرواتب التقاعدية للوزراء و (فدائيي صدام)


توضيح بشأن الرواتب التقاعدية للوزراء و (فدائيي صدام)
2020/05/20 | 12:27 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توضيح بشأن الرواتب التقاعدية للوزراء و (فدائيي صدام) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 12:27.

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