من يفك لغز صندوق التقاعد؟.. نبيل المرسومي

2020/05/20 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي من اصل 4 ملايين عامل في القطاع الخاص العراقي هناك 260 الف عامل فقط مضمون تستقطع 5% من رواتبهم و 12% من ارباب الاعمال وتوضع في صندوق الضمان الاجتماعي الذي بلغت اصوله اكثر من ترليون دينار .وفي المقابل هناك صندق تقاعد الموظفين الذي يزيد عددهم عن 4 مليون تستقطع 10% من […]

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