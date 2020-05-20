وجبة إفطار جماعي “فاسدة” تتسبب في تسمم 40 شخصاً في الموصل

2020/05/20 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض 40 شخصاً للتسمم أمس أثناء إفطار جماعي في مدينة الموصل، بعد تناولهم وجبة إفطار جماعي وحصولهم على مساعدات غذائية.وقال قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، إن “قوة من شرطة نينوى ألقت القبض على خمسة أشخاص من … Readmore

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