قائد القوات المسلحة الايرانية: زوال اسرائيل بات يُسمع في شوارع تل أبيب

2020/05/20 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن انتفاضة الشعب الفلسطيني اتسعت الى خارج الاراضي المحتلة ودخلت مرحلة مصيرية، معتبرا أن الهمس حول زوال اسرائيل بات يُسمع في شوارع تل أبيب.وفي بيان له بمناسبة يوم القدس العالمي، قال باقري، أن الصهيونية وبدعم امريكا وحلفائها وبارتكاب الجرائم المتواصلة طوال 72 عاما فرضت سلطتها الدموية على […]

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