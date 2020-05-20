إصابة أردني برصاص جيش الاحتلال

2020/05/20 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أصيب فجر الأربعاء مواطن أردني برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولته اجتياز الحدود.وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على مواطن أردني يبلغ من العمر 49 سنة أثناء دخوله فلسطين المحتلة.وذكرت أنه تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات في دولة الاحتلال.ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني إنه شب حريق في […]

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