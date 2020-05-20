فيديو محمد رمضان عن صدام حسين يثير الجدل

2020/05/20 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تعرض النجم المصري محمد رمضان لانتقادات واسعة من قبل الكويتيين، بعد تداول مقطع فيديو قديم له، يمتدح فيه “صدام حسين”، ويصفه بالأسطورة والغالي، وفي فيديو آخر أعلن أنه يحبه بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.وبرزت على الفور انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد رمضان، وتحدث الكويتيون عن مساوئ صدام حسين، بما في ذلك […]

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