توزيع 100 سلة غذائية بين الفقراء في محافظة الديوانية ضمن حملة وعي

2020/05/20 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الديوانية، الأربعاء، 100 سلة غذائية بين الفقراء في محافظة الديوانية، كما وزعت قناني المياه والمشروبات للقوات الأمنية التي تساهم بحفظ الامن وتطبيق الحظر في المحافظة ضمن حملة وعي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قافلتي لبيك يا رسول الله و الحاج حسين كامل الجليحاوي وزعتا 100

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