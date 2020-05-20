وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي لدى العراق أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال النقل

2020/05/20 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي ، مع السفير الفرنسي برونو أوبير اهم المشاريع الاستراتيجية وسبل التعاون المشترك بين البلدين .وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال قطاع النقل ، مؤكدا” أن في العراق مشاريع أستثمارية في مجال النقل والتي من الممكن للشركات العالمية ومن […]

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