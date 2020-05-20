تسجيل ٣ اصابات جديدة بفايروس كورونا في البصرة

2020/05/20 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة سجلت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في مركز قضاء الزبير.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “قضاء الزبير سجل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مركز القضاء.وأضاف ماهر، أن “من ضمن الاصابات بالفيروس كانت لمنتسب يعمل في مستشفى الزبير العام”.انتهى2

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