مشاهد مؤثرة من الحرم ليلة 27 رمضان – فيديو

2020/05/20 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..لم يمنع فيروس كورونا عشرات المصلين من أداء صلاة القيام في المسجد الحرام، منذ مساء ليلة الثلاثاء وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء.ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا للصلاة في صحن المطاف، الذي اقتصر الحضور فيه على أئمة الحرم المكي وعدد محدود من العاملين فيه.[…]

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