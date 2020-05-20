ترامب يعتبر تصدر بلاده قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء “وسام شرف”

2020/05/20 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بكوفيد -19 في العالم في الولايات المتحدة بمثابة “وسام شرف”.وقال في البيت الأبيض “إنني أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة لأنه يعني أن اختباراتنا … Readmore

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