الكهرباء توضح سبب تقليل ساعات تجهيز الطاقة في البلاد

2020/05/20 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضحت وزارة الكهرباء ،اليوم الاربعاء (20 أيار 2020)، أن المنظومة الوطنية فقدت 700 ميغاواط بعمل تخريبي شرقي بغداد مما أدى لتراجع ساعات تجهيز الطاقة في البلاد.وقدم الناطق بإسم الوزارة احمد موسى العبادي في بيان، الاعتذار للمواطنين عن قلة ساعات … Readmore

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