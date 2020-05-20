جنرال الكتريك: ادخال محطتين فرعيتين لنقل الطاقة للخدمة في بغداد

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة جنرال الكتريك، الأربعاء، ادخال محطتين فرعيتين مهمة للخدمة في العاصمة بغداد.

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