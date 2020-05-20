التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 2016

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع معدل التضخم في بريطانيا في أبريل نيسان إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2016 حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية ودفعت شركات بيع الملابس لخفض الأسعار، في حين هبطت أيضا أسعار الكهرباء.

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