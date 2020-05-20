العراق يخطط لرفع إنتاج الغاز إلى 3.4 مليار قدم قياسية خلال 3 أعوام

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي،الاربعاء، أن لدى الوزارة خططا للاستثمار في قطاع الغاز بالتعاون مع شركات عالمية للوصول بإنتاج الغاز إلى نحو 3.4 مليار قدم قياسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.





وقال الزوبعي في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "لدينا خطة تحت التنفيذ حاليا من ثلاثة محاور لاستثمار الغاز، حيث يتطلب في المرحلة الأولى عزل الغاز من النفط باستثمارات سريعة وإيصالها إلى مواقع الاستهلاك لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمواقع الصناعية، ونجحت الوزارة في هذه المرحلة بزيادة استثمار الغاز من 700 مليون قدم قياسية إلى 1500 مليون قدم قياسية".

واضاف أن المحور الثاني من الخطة يقضي بتأهيل عدد من محطات التجميع التي تعنى برفع إنتاجية الغاز السائل والمكثفات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال إعادة تأهيل المحطات الإنتاجية، ليكون العراق مصدرا منها، حيث يبلغ معدل الصادرات حاليا إلى الأسواق العالمية بحدود ألفي طن يوميا من الغاز المسال.

وأوضح أن المحور الثالث من الخطة يتضمن استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام في الحقول من خلال إنشاء وحدات معالجة الغاز، وهذه الخطة تتطلب بناء مجمعات في الحقول التي لا توجد فيها منشآت ومجمعات للمعالجة، حيث شرعت وزارة النفط في التعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسية، والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسية، وحقل الحلفاية في محافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم قياسية، وحقل أرطاوي في محافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم قياسية، ومشروع حقل غربي القرنة الثاني، وعدد من الحقول الصغيرة يصل إنتاجها إلى 300 مليون قدم قياسية.

واشار الى أن وزارة النفط تسعى إلى إحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى، التي جرى التعاقد عليها مع شركات أجنبية، والعمل على إعادة نشاط هذه الشركات للعمل بعد توقفها بسبب الظروف الأمنية في محافظتي الأنبار وديالى، وأن هذه المشاريع ستدخل تدريجيا في حيز التنفيذ بمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، ما يساعد العراق على استثمار 3409 ملايين قدم قياسية من الغاز والمصاحب والحر.

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