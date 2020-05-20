قتيلان وجرحى بنيران الحرس الثوري الإيراني في كردستان

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة تقدم خدمات إلى خطوط ماهان الجوية الإيرانية في الصين.

وقالت الوزارة في بيان إن الصين تعد واحدة من دول يتقلص عددها بوتيرة سريعة، تستقبل خطوط ماهان التي تنقل الأسلحة والإرهابيين حول العالم لصالح النظام الإيراني.

وذكّرت الوزارة بأن مثل هذا التعاون له عواقب، معلنة فرض عقوبات شركة شنغهاي سانت ليميتد، التي تتخذ من الصين مقرا لها، لتقديمها خدمات وكلاء مبيعات عامة إلى شركة الطيران الإيرانية المدرجة على قوائم الإرهاب.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة فرضت بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، عقوبات في 2011 على ماهان إير لتقديمها الدعم المادي إلى الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، ثم أنزلت بالشركة عقوبات أخرى في 2019 بموجب سلطة أسلحة الدمار الشامل، لشحنها صواريخ ومواد نووية إلى إيران.

وفي الآونة الأخيرة لجأ النظام الإيراني إلى خطوط ماهان لتسهيل نقل شحنات إلى فنزويلا بهدف مساعدة نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي السابق ومحاولاته اليائسة لتعزيز إنتاج الطاقة والذي تراجع بسبب سوء الإدارة الجسيم.

ومما يدعو للقلق بقدر مماثل، هو أن ماهان إير يبدو أنها تنقل الذهب من خزائن في فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من موارد يحتاج إليها من أجل إعادة بناء اقتصاده.

وجاء في البيان أيضا أن الولايات المتحدة يسرها أنه خلال العامين الماضيين، قطعت حكومات وشركات في شتى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بشكل واسع علاقاتها مع خطوط ماهان.

وختم البيان بأن العقوبات التي فرضت للتو على الشركة الصينية، تعد تذكيرا آخر على أن الشركات التي لا تزال تقدم خدمات لماهان إير في الصين وغيرها، تخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية محتملة.

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