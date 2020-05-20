قسم شرطة الحمدانية تقيم مأدبة إفطار للمنتسبين الصائمين

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل أقام قسم شرطة الحمدانية بإشراف العميد “فلاح يوسف النجار” مدير القسم مأدبة إفطار للمنتسبين في مركز شرطة الحمدانية لكافة المنتسبين من المراتب والضبّاط.كانت هذه المبادرة من أجل تعزيز التلاحم والمحبة بين مكونات الحمدانية من المنتسبين في المركز بمناسبة شهر رمضان.عزّزت هذه المبادرة الآواصر الاجتماعية والعلاقات التي تمتد …

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