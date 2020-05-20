فنّان تشكيلي يقيم معرضا فنيّاً عن الكورونا داخل بيته

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل أقام الفنّان التشكيلي “غزوان توما كرش” معرضا تشكيليا داخل بيته حول فايروس كورونا خلال فترة حظر التجوال، حيث إستطاع الفنّان التشكيلي أن يرسم عدّة لوحات في وقت الحجر المنزلي حول الفايروس ويجسّد واقع البشرية التي تواجه هذا الفايروس.يقول “غزوان توما” لـــ “ايزيدي 24″، “جاءت فكرة هذا المعرض في فترة …

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