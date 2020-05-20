2020/05/20 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير العمل يعلن عزم الوزارة شمول 250 ألف عامل بالتقاعد خلال 2020

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأربعاء (20 أيار 2020)، موعداً لإطلاق دفعة جديدة من القروض للعاطلين عن العمل والمسجلة بياناتهم لدى الوزارة، فيما أشار إلى وجود تنسيق لحل مشكلة دخول العمالة.

ونقلت وكالة الانب

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة جنرال الكتريك، الأربعاء (20 أيار 2020) إدخال محطتين فرعيتين للخدمة في العاصمة بغداد.

وذكرت الشركة، في بيان، أن "فريقَ جنرال الكتريك لحلول الشبكات، نجح في تشغيل محطتين فرعيتين بجهد 132/33 كيلوفولت من شأنه تقليل

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في شرطة ديالى، الأربعاء (20 ايار 2020)، بأنه تم تمديد فتح ساعات حظر التجوال، ليكون الحظر من الساعة السابعة مساءً الى الخامسة صباحاً.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تقرر زيادة ساعات رفع الحظر م

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