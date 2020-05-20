النزاهة تعلن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (20 أيار 2020)عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، صالح الجبوري.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)"، مبينة أن "أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات".

وتابعت أن "الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة".

وأعلنت الهيأة كانت أواخر نيسان الماضي، صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.

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وقال مصطفى في حد

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رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هاوكار الجاف، الاربعاء (20 ايار 2020)، على الاتهامات التي وجهها محافظ دهوك، فرهاد الاتروشي، الى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، لاهور شيخ جنكي، بشأن وقوف الاخير وراء تظاهرات التدريسيين بالمدينة، قب

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