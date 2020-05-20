نائب ببرلمان الإقليم يكشف عن ملف جديد يضاف لأجندة وفد بارزاني إلى بغداد

2020/05/20 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان، سعيد مصطفى، الأربعاء (20 أيار 2020)، أن زيارة الوفد الكردي المقررة الى بغداد وبرئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ستناقش الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وقال مصطفى في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "التفاهم الأخير بشأن إدارة الملف الأمني في خانقين خطوة مهمة للتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في باقي المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك".

وأضاف، أن "وفد الإقليم سيطالب بتفعيل غرفة العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة لتكون غرفة للتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية".

وأشار مصطفى، إلى أن "الوضع معقد وخطير ولا يحتمل المزيد التأخير، وداعش يتحرك بسهولة ويفرض الأتاوات في مناطق جنوب كركوك ويجب إيقاف التحركات فورا وملء الفراغات الأمنية".

وكان مصدر كردي مطلع، كشف، أمس الأول، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين، لبحث 4 ملفات.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني سيكون على رأس وفد كردي بارز لزيارة العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين".

وأضاف، أن "بارزاني سيكون هذه المرة على رأس الوفد للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحسم الخلافات بين بغداد وأربيل".

وأشار المصدر، إلى أنه "من المنتظر ان يتم الاتفاق على صيغة نهائية بشأن النفط والرواتب وحصة الإقليم من الموازنة وكمية الإيرادات التي سيسلمها الاقليم لبغداد".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (20 أيار 2020)عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، صالح الجبوري.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر

بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، الأربعاء، عن جهات مسبحة، لم يسمها، قال إنها متورطة بالتهريب في محافظة ديالى .

وقال الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التهريب موجود في ديالى، ولم يتوقف حتى اللحظة&qu

بغداد اليوم-دهوك

رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هاوكار الجاف، الاربعاء (20 ايار 2020)، على الاتهامات التي وجهها محافظ دهوك، فرهاد الاتروشي، الى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، لاهور شيخ جنكي، بشأن وقوف الاخير وراء تظاهرات التدريسيين بالمدينة، قب

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