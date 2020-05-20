روحاني: إيران ستبقى دوما الى جانب العراق

2020/05/20 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن إيران كبلد شقيق وصديق وجار للعراق كانت وستظل الى جانبه دوما.وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، “لقد عانى الشعب العراقي من مصاعب ومشاكل بسبب ظروف الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة الى ان تم التوصل الى اتفاق بين مختلف الفئات والمكونات من الشيعة والسنة والاكراد، والذي بناء […]

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