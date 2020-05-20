لا تسخروا من السُّخرية… في السخرية حياةٌ - فاطمة ناعوت

2020/05/20 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootTickTock: @fatimanaootلا شكَّ عندي في أن فيروس كورونا، لو كان يُدرك ويعي ويقرأ؛ لبدَّل خُطَّته المجرمة مع الجنس البشري.



والإدراك والوعي الذي أقصده، يتجاوز الإدراكَ الفطري والوعي الغريزي الذي يكون عليه الفيروس حين يتحوّر داخل الخلية البشرية إلى كيان تكاثري تطفّلي انقسامي انتشاري مجنون.



الإدراك الو ......





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