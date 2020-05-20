تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

2020/05/20 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الاربعاء بتشخيص 4 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي البصرة وبابل.

وقال المصدر لشفق نيوز، انه تم تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

ونوه المصدر الى ان الاصابة الاخرى تم تسجيلها في محافظة بابل.

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