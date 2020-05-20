7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل

2020/05/20 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل سبع حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة أربيل العراقية، اليوم الأربعاء....

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