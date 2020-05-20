صحة البصرة: تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في الزبير

2020/05/20 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا في الزبير.وقالت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى , انه “تم اليوم تسجيل ثلاث اصابات بفايروس كورونا في قضاء الزبير، بعدما ظهرت نتائج التحليل المختبرية لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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