المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف

2020/05/20 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة، الاربعاء، المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف خلال التنقل سواء بالسيارة او سيرا.وقال المديرية في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “على المواطنين جميعا ارتداء الكفوف والكمامة سواء اثناء قيادة السيارة او السير راجلا في الشوارع واثناء التسوق”.واضافت ان “ذلك جاء من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من انتقال فايروس كورونا،

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