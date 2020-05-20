ضعف الأنترنت.. الخطيئة التي تشترك الحكومة والمواطن وأصحاب الأبراج بذنبها: 3 إجراءات لا تتحسن الخدمة إلا بتفعليها!

2020/05/20 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقترب مشكلة ضعف الانترنت في العراق، إلى أن تكون من المشاكل الأزلية التي تثير غضب المواطن مع مشاكل سوء الكهرباء والخدمات العامة الأخرى، وفي الوقت الذي تتحمل الحكومة ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، مسؤولية عرقلة المشاريع التي من شأنها تطوير الخدمة فضلًا عن قوانين تقيد العمل على تحسين الشبكات، يشترك المواطن واصحاب […]

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