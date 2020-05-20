"عبث اطفال" كاد يتسبب بكارثة في نينوى

2020/05/20 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، عن إنقاذ 150 دونما من محصول الحنطة من نيران حريقين اندلعا في أراضٍ زراعية شمال وشرق المحافظة، مرجعاً ذلك الى "عبث اطفال".

وقال العميد حسام خليل لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا التهم، اليوم، الاراضي الزراعية في قرية كرفر بناحية زمار شمال غرب محافظة نينوى"، مبينا أن "حريقا آخر اندلع، اليوم ايضا، في اعشاب بقرية بازوايا التابعة لناحية برطلة شرق المحافظة".





وأوضح خليل أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريقين بوقت قصير بسرعة قياسية ومنعت انتشاره إلى الاراضي الزراعية المجاورة"، موضحا أن "الحريقين لم يسفرا عن أي خسائر بشرية".

واشار مدير الدفاع المدني في نينوى، الى أن فرق مديريته "انقذت مايقارب من ١٥٠ دونما من محصول الحنطة"، عازيا سبب الحريق الى "عبث أطفال".

ومع ارتفاع درجات الحرارة يتخوف المزارعون من اتلاف محاصيلهم في وقت تتهم قوات الأمن عناصر داعش باستغلال التوقيت المناسب لمضاعفة خسائر الفلاحين والوقوف وراء الحرائق، فيما يتهم مواطنون جهات نافذة بالوقوف ورائها.

وبحسب مديرية الدفاع المدني، فإن إحصائية مجمل حرائق المحاصيل الزراعية في العراق خلال شهر واحد فقط، بلغت 272 حريقا أتلف خلالها 40 ألف دونم.

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