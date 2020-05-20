2020/05/20 | 13:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيادة الاصابات بكورونا.. المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيادة الاصابات بكورونا.. المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيادة الاصابات بكورونا.. المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).