القبض على مروج للمخدرات في البصرة

2020/05/20 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – البصرة

اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الأربعاء (20 أيار 2020)،القاء القبض على متهم من مروجي المخدرات في قضاء ابي الخصيب.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "شعبة شؤون المخدرات و المؤثرات في قضاء ابي الخصيب، تمكنت من القاء القبض على متهم من مروجي المخدرات مطلوب قضائيا وفق المادة 28 مخدرات وضبط بحوزته مواد مخدرة".





وأضافت، أنه "وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (20 أيار 2020)، انطلاق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" ومن ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ألوية الحشد الشعبي الم

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الأربعاء (20 أيار 2020)، إلقاء القبض على خمسة متهمين تسببوا بتسمم ٤٠ مواطناً في مدينة الموصل القديمة، بعد تقديم وجبات فطور للعائلات.

وقال قائد الشرطة العميد ليث خليل الحمداني في بيان، تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة المركزية، الأربعاء (20 ايار 2020)، امراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته، فيما أشارت إلى أن قاضي التحقيق وجه بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم خلال فترة زمنية قصير

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